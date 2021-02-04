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У Британії змінять закон, щоб генпрокурор пішла в декрет без втрати посади

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У Британії змінять закон, щоб генпрокурор пішла в декрет без втрати посади

Четвер, 4 лютого 2021, 13:43

Уряд Великої Британії внесе зміни в закон, які дозволять генеральному прокурору Суелле Браверман піти в декретну відпустку без необхідності залишати свою посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Лідер Палати громад Джейкоб Ріс-Могг внесе в четвер законопроєкт, який дозволить Браверман, яка чекає на народження дитини в найближчі кілька тижнів, взяти 6-місячну відпустку з повним збереженням заробітної плати, поки її тимчасово буде замінювати інший чиновник.

Поточні правила змусили б Браверман піти у відставку або піти на пониження в посаді, оскільки у Британії немає положень, що дозволяють державним секретарям і співробітникам юстиції брати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, хоча молодші міністри мають на це право.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон має намір заявити колегам в уряді, що це застаріле правило, яке давно потребує виправлення, і що він хоче, щоб всі жінки в кабінеті міністрів отримували допомогу по вагітності та пологах, як інші міністри і держслужбовці.

Браверман повернеться на посаду генерального прокурора, коли її шестимісячна відпустка закінчиться.

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