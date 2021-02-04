В Британии изменят закон, чтобы генпрокурор ушла в декрет без потери должности

Правительство Великобритании внесет изменения в закон, которые позволят генеральному прокурору Суелле Браверман уйти в декретный отпуск без необходимости покидать свой пост.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг внесет в четверг законопроект, который позволит Браверман, ожидающей рождения ребенка в ближайшие несколько недель, взять 6-месячный отпуск с полным сохранением заработной платы, пока ее временно будет заменять другой чиновник.

Текущие правила заставили бы Браверман уйти в отставку или пойти на понижение в должности, поскольку в Британии нет положений, позволяющих государственным секретарям и сотрудникам юстиции брать отпуск в связи с беременностью и родами, хотя младшие министры имеют на это право.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен заявить коллегам в правительстве, что это устаревшее правило, которое давно нуждается в исправлении, и он хочет, чтобы все женщины в кабинете министров получали пособие по беременности и родам, как другие министры и госслужащие.

Браверман вернется на должность генерального прокурора, когда ее шестимесячный отпуск закончится.