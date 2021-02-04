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Фінляндія планує продовжити обмеження на роботу ресторанів до кінця червня

Четвер, 4 лютого 2021, 15:58

Уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію про продовження обмежень на роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Спочатку обмеження були введені до кінця лютого, тепер же їх планується залишити в силі до кінця червня.

Обмеження роботи ресторанів стосуються часу відкриття та кількості посадочних місць. Ці правила не поширюються на їдальні для співробітників, купівлю їжі і напоїв на винос, точок харчування на АЗС, а також харчування на поромах і літаках міжнародного сполучення.

У Пох'янмаа і Східному Саво обмеження будуть посилені, а на Аландських островах пом'якшені.

У Уусімаа, Варсінайс-Суомі, Канта-Хяме, Пяйят-Хяме, Кюменлааксо, Пох'янмаа і в Північній Пох'янмаа заклади громадського харчування зможуть бути відкриті з 7.00 до 23.00 і пропонувати своїм відвідувачам алкогольні напої з 7.00 до 22.00. Завантаження питних закладів не повинно перевищувати 50%, іншим ресторанам дозволяється приймати не більше 75% максимальної кількості відвідувачів.

Крім того, уряд почав підготовку законопроєкту, який дозволить у разі несприятливої ​​епідеміологічної обстановки посилювати обмеження в роботі закладів громадського харчування.

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Фінляндія
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