Фінляндія планує продовжити обмеження на роботу ресторанів до кінця червня
Уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію про продовження обмежень на роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
Спочатку обмеження були введені до кінця лютого, тепер же їх планується залишити в силі до кінця червня.
Обмеження роботи ресторанів стосуються часу відкриття та кількості посадочних місць. Ці правила не поширюються на їдальні для співробітників, купівлю їжі і напоїв на винос, точок харчування на АЗС, а також харчування на поромах і літаках міжнародного сполучення.
У Пох'янмаа і Східному Саво обмеження будуть посилені, а на Аландських островах пом'якшені.
У Уусімаа, Варсінайс-Суомі, Канта-Хяме, Пяйят-Хяме, Кюменлааксо, Пох'янмаа і в Північній Пох'янмаа заклади громадського харчування зможуть бути відкриті з 7.00 до 23.00 і пропонувати своїм відвідувачам алкогольні напої з 7.00 до 22.00. Завантаження питних закладів не повинно перевищувати 50%, іншим ресторанам дозволяється приймати не більше 75% максимальної кількості відвідувачів.
Крім того, уряд почав підготовку законопроєкту, який дозволить у разі несприятливої епідеміологічної обстановки посилювати обмеження в роботі закладів громадського харчування.