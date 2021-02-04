Финляндия планирует продолжить ограничения на работу ресторанов до конца июня

Правительство Финляндии внесло в парламент предложение о продлении ограничений на работу ресторанов и других заведений общественного питания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Сначала ограничения были введены до конца февраля, теперь же их планируется оставить в силе до конца июня.

Ограничения работы ресторанов касаются времени открытия и количества посадочных мест. Эти правила не распространяются на столовые для сотрудников, покупку еды и напитков на вынос, точек питания на АЗС, а также питание на паромах и самолетах международного сообщения.

В Похьянмаа и Восточном Саво ограничения будут усилены, а на Аландских островах смягчены.

В Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Канта-Хяме, Пяйят-Хяме, Кюменлааксо, Похьянмаа и в Северном Похьянмаа заведения общественного питания смогут быть открыты с 7.00 до 23.00 и предлагать своим посетителям алкогольные напитки с 7.00 до 22.00. Загрузка питейных заведений не должно превышать 50%, другим ресторанам разрешается принимать не более 75% максимального количества посетителей.

Кроме того, правительство начало подготовку законопроекта, который позволит в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки усиливать ограничения в работе заведений общественного питания.