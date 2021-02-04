Сльозогінний газ і "коктейлі Молотова": у Греції протестують проти законопроєкту про освіту

Протестувальники вступили в сутички з правоохоронцями в Афінах та Салоніках у четвер під час двох маршів на знак протесту проти урядового законопроєкту, який внесе зміни до системи вищої освіти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Група мітингарів кинула "коктейлі Молотова" у бік спецпризначенців біля будівлі парламенту, вони відповіли сльозогінним газом. Інша група протестувальників вилила червону фарбу на будівлю Банку Греції.

У Салоніках анархісти кидали каміння та "коктейлі Молотова" у бік підрозділу спецпризначенців, які застосували сльозогінний газ. За даними ЗМІ, в результаті сутичок є затримані.

Учасники демонстрацій, які включають студентів університетів, а також профспілки вчителів та батьків, хочуть, щоб міністерство освіти згадало про низку положень, включених до його законопроєкту, таких як плани створити спеціальну групу, яка займатиметься забезпеченням студентських кампусів.

Демонстранти також проти введення мінімальних вимог для вступу та максимальних періодів для здобуття студентами дипломів.