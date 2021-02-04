Слезоточивый газ и "коктейли Молотова": в Греции протестуют против закона об образовании

Протестующие вступили в столкновения с полицией в Афинах и Салониках в четверг во время двух маршей в знак протеста против правительственного законопроекта, который внесет изменения в систему высшего образования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Группа митингующих бросала "коктейли Молотова" в сторону спецназовцев у здания парламента, они ответили слезоточивым газом. Другая группа протестующих вылила красную краску на здание Банка Греции.

В Салониках анархисты бросали камни и "коктейли Молотова" в сторону подразделения спецназа, который применил слезоточивый газ. По данным СМИ, в результате столкновений есть задержанные.

Участники демонстраций, которые включают студентов университетов, а также профсоюзы учителей и родителей, хотят, чтобы министерство образования вспомнило о ряде положений, включенных в его законопроект, таких как планы создать специальную группу, которая будет заниматься обеспечением студенческих кампусов.

Демонстранты также против введения минимальных требований для поступления и максимальных периодов для получения студентами дипломов.