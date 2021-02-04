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Кілька регіонів Німеччини потерпають від повеней

Четвер, 4 лютого 2021, 18:37

У Німеччині в результаті танення снігу в деяких регіонах країни ріки вийшли з берегів та було порушене судноплавство. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У східній землі Саксонії жителі Буркгардсдорфа, неподалік від кордону з Чехією, звели барикади з мішків з піском біля своїх будинків, оскільки річка Цвеніц, що протікає через місто, вийшла з берегів.

На заході країни рівень води у Рейні після підняття трохи знизився, але залишився на високій позначці в Кельні.

 
Рейн вийшов з берегів у Кельні
ФОТО: dpa

Судноплавний рух було зупинено на початку тижня після того, як суднам стало небезпечно проходити під мостами. Рух дозволили відновити в четвер, хоча влада попередила, що до вихідних очікується повторне підвищення рівня води.

Вода у Рейні піднялася в інших районах на північ від Кельна, включаючи Дюссельдорф, Дуйсбург, Везель і Ріс.

На півдні місцева влада повідомила про повінь в Гессені і Рейнланд-Пфальці. 

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