Несколько регионов Германии страдают от наводнений

В Германии в результате таяния снега в некоторых регионах страны реки вышли из берегов и было нарушено судоходство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В восточной земли Саксонии жители Буркхардсдорфа, недалеко от границы с Чехией, возвели баррикады из мешков с песком у своих домов, поскольку река Цвениц, протекающея через город, вышла из берегов.

На западе страны уровень воды в Рейне после поднятия немного снизился, но остался на высокой отметке в Кельне.

Рейн вышел из берегов в Кельне ФОТО: DPA

Судоходное движение было остановлено в начале недели после того, как судам стало опасно проходить под мостами. Движение позволили восстановить в четверг, хотя власти предупредили, что к выходным ожидается повторное повышение уровня воды.

Вода в Рейне поднялась в других районах к северу от Кельна, включая Дюссельдорф, Дуйсбург, Везель и Рис.

На юге местные власти сообщили о наводнении в Гессене и Рейнланд-Пфальце.