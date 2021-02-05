Нацассамблея Франции одобрила одну из статей для борьбы с "исламистским сепаратизмом"

Национальная ассамблея - нижняя палата парламента Франции - одобрила 4-ю статью проекта для борьбы с "исламистским сепаратизмом", которая предусматривает наказание за угрозы госслужащим.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Статья, которая является частью масштабного законопроекта об "исламистском сепаратизме", предусматривает наказание за любые угрозы, запугивания или насилие в отношении представителей государственных или общественных служб с целью уклонения от установленных правил.

На четвертый день после начала рассмотрения проекта депутаты поддержали ст.4 почти единогласно - 130 проголосовали за, четверо - воздержались.

Санкции против нарушителей предусматривают до пяти лет лишения свободы и до 75 000 евро штрафа. Если нарушитель - иностранец, за такие действия ему также грозит запрет въезда во Францию.

Рассмотрение других частей проекта продлится следующие две недели.

Проект об "исламистском сепаратизме" был анонсирован президентом Эммануэлем Макроном еще осенью 2020 года. Его дополнительно актуализировали последние теракты - убийство учителя, который на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда, и нападение с ножом в соборе в Ницце, в результате которого погибли три человека.

Проект предусматривает ряд мер: запрет детского образования дома по решению родителей - кроме исключительных случаев, правило "нейтральности" представителей общественных сервисов, борьбу с языком ненависти в интернете, контроль за мусульманскими организациями и их финансированием, борьбу с такими явлениями, как принуждение к браку и полигамия.

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