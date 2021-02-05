Латвія заборонить в'їзд з країн ЄС без вагомої причини 

Уряд Латвії вирішив заборонити в'їзд в країну без вагомої причини з усіх країн Євросоюзу, Європейської економічної зони, Швейцарії та Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Заборона діятиме з 11 по 24 лютого. Згідно з ухваленим рішенням, в'їзд до Латвії буде дозволений тільки за невідкладними і важливими причинами, якими вважаються робота, навчання, возз'єднання сім'ї, лікування, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на постійне місце проживання або відвідування похорону.

При цьому вже введені вимоги епідеміологічної безпеки не будуть скасовані або змінені, тобто ті, хто приїжджають до країни, все одно повинні будуть надати тест на COVID-19 і дотримуватися самоізоляції.

Крім того, уряд Латвії вирішив тимчасово заборонити міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти і автобусами з Британії, Ірландії і Португалії, а також до цих країн, оскільки там високий рівень поширення нових штамів коронавірусу.

Нагадаємо, цього тижня ЄС оновив правила пересування і запровадив темно-червоні зони COVID-19. Цей колір застосовуватиметься в районах, де вірус циркулює на дуже високому рівні.