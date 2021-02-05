Латвия запретит въезд из стран ЕС без веской причины

Правительство Латвии решило запретить въезд в страну без веской причины из всех стран Евросоюза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Запрет будет действовать с 11 по 24 февраля. Согласно принятому решению, въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращения на постоянное место жительства или посещение похорон.

При этом уже введены требования эпидемиологической безопасности не будут отменены или изменены, то есть те, кто приезжают в страну, все равно должны будут предоставить тест на COVID-19 и соблюдать самоизоляцию.

Кроме того, правительство Латвии решило временно запретить международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и автобусами из Британии, Ирландии и Португалии, а также в эти страны, поскольку там высокий уровень распространения новых штаммов коронавируса.

Напомним, на этой неделе ЕС обновил правила передвижения и ввел темно-красные зоны COVID-19. Этот цвет будет применяться в районах, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.