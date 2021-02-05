У Сербії засудили колишнього віцепрем’єра, звинуваченого у шпигунстві на користь США

У Сербії засудили колишнього віцепрем’єра уряду Момчило Перишича, звинуваченого у шпигунстві на користь Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Верховний суд у Белграді присудив йому 3 роки позбавлення волі. Перишича звинуватили у передачі конфіденційних документів американському дипломату у 2002 році, коли він обіймав посаду віцепрем’єра з питань безпеки.

Ще двом колишнім військовим, звинуваченим у передачі йому конфіденційних документів, присудили по 1,5 роки позбавлення волі.

У 2002 році Перишича заарештували у мотелі, де він зустрічався з американським дипломатом. Судовий процес за звинуваченням у шпигунстві почався у 2004 році, але через рік був призупинений - у зв’язку з початком суду в Гаазі за звинуваченнями Перишича у воєнних злочинах як колишнього начальника Генштабу Югославії.

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії (МТКЮ) в Гаазі звинуватив Перишича у вбивствах та репресіях на політичній, расовій чи релігійній основі, нападах на цивільних осіб, через те, що він не зупинив своїх підлеглих під час облоги Сараєво, ракетного нападу на Загреб та різанині в Сребрениці.

У 2001 році вироком першої інстанції його визнали винним і засудили до 27 років в’язниці, але у 2013 році Апеляційна палата МТКЮ скасувала це рішення і виправдала його за всіма пунктами.