В Сербии осудили бывшего вице-премьера, обвиняемого в шпионаже в пользу США

В Сербии осудили бывшего вице-премьера Момчило Перишича, обвиняемого в шпионаже в пользу Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Верховный суд в Белграде дал ему три года лишения свободы. Перишича обвинили в передаче конфиденциальных документов американскому дипломату в 2002 году, когда он занимал должность вице-премьера по вопросам безопасности.

Еще двум бывшим военным, обвиняемым в передаче ему конфиденциальных документов, присудили по 1,5 года лишения свободы.

В 2002 году Перишича арестовали в мотеле, где он встречался с американским дипломатом. Судебный процесс по обвинению в шпионаже начался в 2004 году, но через год был приостановлен - в связи с началом суда в Гааге по обвинению Перишича в военных преступлениях как бывшего начальника Генштаба Югославии.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге обвинил Перишича в убийствах и репрессиях на политической, расовой или религиозной основе, нападениях на гражданских лиц, потому что он не остановил своих подчиненных во время осады Сараево, ракетного нападения на Загреб и резни в Сребренице.

В 2001 году приговором первой инстанции был признан виновным и приговорили к 27 годам тюрьмы, но в 2013 году Апелляционная палата МТБЮ отменила это решение и оправдала его по всем пунктам.