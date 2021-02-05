У Швеції провели перестановки в уряді

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен оголосив про перестановки в уряді, які стосувалися чотирьох міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Співголова партії Зелених Пер Болунд, який в даний час є міністром фінансових ринків та заступником міністра фінансів, стане віцепрем'єром та міністром навколишнього середовища - замінивши Ізабеллу Левін, яка покинула уряд і пішла з посади співголови партії Зелених на початку цього року.

"Для мене в уряді немає більш важливого завдання, ніж міністр клімату та навколишнього середовища", - сказав Болунд.

Наступниця Левін у партії Зелених, Мерта Стеневі стане міністром з питань гендерної рівності та житлового будівництва.

Льовен очолює уряд, який час називає себе "першим феміністичним урядом у світі". Він сказав, що гендерна рівність повинна бути ключовою частиною будь-якого рішення, яке уряд приймає. Стеневі заявила, що Швеція все ще не є повністю гендерно рівною.

Аса Ліндгаген, в даний час міністр з питань гендерної рівності, замінить Пера Болунда на посаді міністра фінансових ринків.

А Пер Олссон Фрід, ще один новий міністр у структурі кабінету, стане міністром міжнародного співробітництва у сфері розвитку, замінивши Пітера Ерікссона, який подав у відставку напередодні Різдва.

Уряд Льовена складається з коаліції соціал-демократів і Зелених, і всі чотири міністри, оголошені в п'ятницю вранці, представляють партію Зелених.