В Швеции провели перестановки в правительстве

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о перестановках в правительстве, которые касались четырех министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сопредседатель партии Зеленых Пер Болунд, который в настоящее время является министром финансовых рынков и заместителем министра финансов станет вице-премьером и министром окружающей среды - заменив Изабеллу Левин, которая покинула правительство и ушла с должности сопредседателя партии Зеленых в начале этого года.

"Для меня в правительстве нет более важной задачи, чем министр климата и окружающей среды", - сказал Болунд.

Преемница Левин в партии Зеленых, Мерта Стеневи станет министром по вопросам гендерного равенства и жилищного строительства.

Левен возглавляет правительство, время называет себя "первым феминистическим правительством в мире". Он сказал, что гендерное равенство должна быть ключевой частью любого решения, которое правительство принимает. Стеневи заявила, что Швеция все еще не полностью гендерно ровной.

Аса Линдгаген, в настоящее время министр по вопросам гендерного равенства, заменит Пера Болунда в должности министра финансовых рынков.

А Пер Олссон Фрид, еще один новый министр в структуре кабинета, станет министром международного сотрудничества в области развития, заменив Питера Эрикссона, который подал в отставку накануне Рождества.

Правительство Левена состоит из коалиции социал-демократов и зеленых, и все четыре министра, объявленные в пятницу утром, представляющие партию Зеленых.