Прем’єри чотирьох країн ЄС просять Єврокомісію прискорити схвалення нових вакцин

Прем'єр-міністри Австрії, Чехії, Данії та Греції направили спільний лист до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому закликають її до своєчасних переговорів з виробниками вакцин, щоб уникнути проблем, що виникли з AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Керівники урядів згадують у своєму листі вакцину Johnson & Johnson як таку що потенційно здатна змінити правила гри, але вказують на ймовірні проблеми, оскільки її, можливо, доведеться спочатку доставити до США.

Найголовніше, за словами чотирьох глав урядів, не витрачати більше часу і якомога швидше забезпечити вакцинами якнайбільшу кількість людей.

"Нам потрібно нарощувати швидкість переговорів щодо контракту з усіма новими перспективними кандидатами, такими як, наприклад, Novavax, який щойно оголосив про високу ефективність вакцини, або Valneva, з яким Комісія також провела попередні переговори. І не треба говорити, що схвалення всіх нових вакцин має бути якомога швидшим з дотримання необхідних вимог", - йдеться у листі.

Як повідомлялося, фармацевтична компанія Johnson & Johnson подала свою вакцину на затвердження для екстреного використання американському регулятору FDA.