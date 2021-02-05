Премьеры четырех стран ЕС просят Еврокомиссию ускорить утверждение новых вакцин

Премьер-министры Австрии, Чехии, Дании и Греции направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призывают ее к своевременным переговорам с производителями вакцин, чтобы избежать проблем, возникших с AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Руководители правительств упоминают в своем письме вакцину Johnson & Johnson как потенциально способную изменить правила игры, но указывают на вероятные проблемы, поскольку ее, возможно, придется сначала доставить в США.

Самое главное, по словам четырех глав правительств, не тратить больше времени и как можно скорее обеспечить вакцинами наибольшее количество людей.

"Нам нужно наращивать скорость переговоров по контракту со всеми новыми перспективными кандидатами, такими как, например, Novavax, который только что объявил о высокой эффективности вакцины, или Valneva, с которым Комиссия также провела предварительные переговоры. И не стоит и говорить, что одобрение всех новых вакцин должно быть как можно быстрее с соблюдением необходимых требований", - говорится в письме.

Как сообщалось, фармацевтическая компания Johnson & Johnson подала свою вакцину на утверждение для экстренного использования американскому регулятору FDA.