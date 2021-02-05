МЗС Польщі пообіцяло відповісти на висилку свого дипломата Росією

МЗС Польщі заявило про намір вислати російського дипломата у відповідь на оголошення персоною нон грата дипломата Польщі.

Про це розповів РИА Новости посол РФ у Польщі Сергей Андреєв, передає "Європейська правда".

Посол повідомив, що в п'ятницю він був запрошений в МЗС Польщі, де з ним розмовляв заступник міністра Марчін Пшидач.

Йшлося про оголошення Росією персонами нон грата кількох дипломатів країн ЄС, в тому числі Польщі.

Як повідомляла "Європейська правда", РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено персонами нон грата і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

За даними джерел видання EUobserver, рішення про висилку дипломатів було прийняте під час пресконференції глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і Жозепа Борреля.

Глава дипломатії ЄС засудив рішення Росії вислати трьох європейських дипломатів.