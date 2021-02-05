МИД Польши пообещал ответить на высылку своего дипломата Россией
МИД Польши заявил о намерении выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата Польши.
Об этом рассказал РИА Новости посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает "Европейская правда".
Посол сообщил, что в пятницу он был приглашен в МИД Польши, где с ним беседовал заместитель министра Марчин Пшидач.
Речь шла об объявлении Россией персонами нон грата нескольких дипломатов стран ЕС, в том числе Польши.
Как сообщала "Европейская правда", РФ решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда высокий представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.
РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата и им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.
По данным источников издания EUobserver, решение о высылке дипломатов было принято во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова и шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, который прибыл в Москву с первым официальным визитом.
Глава дипломатии ЕС осудил решение России выслать трех европейских дипломатов.