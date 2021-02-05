Австрія продовжила прикордонний контроль з Чехією та Словаччиною

Австрія через ситуацію з коронавірусом продовжила прикордонний контроль з Чехією та Словаччиною щонайменш до 27 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky/APA.

Австрія почала прикордонні перевірки для в’їзду з цих країн з 9 січня, а в середині місяця оголосила про продовження заходів щонайменш до 7 лютого. На додачу, були закриті 45 дрібних пунктів пропуску.

Зараз для в’їзду з Чехії та Словаччини до Австрії, як і з інших сусідніх країн, необхідно надати довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус та заповнити спеціальну анкету.

В МОЗ Австрії заявили також, що з наступної середи, 10 лютого, тести раз на тиждень почнуть вимагати і від людей, які перетинають кордон для поїздок на роботу.

Австрія продовжує розглядати Чехію як країну підвищеного ризику, оскільки зараз вона - серед лідерів у Європі за показником захворюваності відносно кількості населення за останні 14 днів, поруч з Португалією та Іспанією.

Нагадаємо, з 8 лютого Австрія анонсувала послаблення локдауну. Зокрема, відкриються школи і відновиться торгівля.