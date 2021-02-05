Австрия продолжила пограничный контроль с Чехией и Словакией

Австрия из-за ситуации с коронавирусом продолжила пограничный контроль с Чехией и Словакией минимум до 27 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky/APA.

Австрия начала пограничные проверки для въезда из этих стран с 9 января, а в середине месяца объявила о продлении меры как минимум до 7 февраля. В дополнение были закрыты 45 мелких пунктов пропуска.

Сейчас для въезда из Чехии и Словакии в Австрию, как и из других соседних стран, необходимо предоставить справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус и заполнить специальную анкету.

В Минздраве Австрии заявили также, что со следующей среды, 10 февраля, тесты раз в неделю начнут требовать и от людей, которые пересекают границу для поездок на работу.

Австрия продолжает рассматривать Чехию как страну повышенного риска, поскольку сейчас она - среди лидеров в Европе по показателю заболеваемости относительно численности населения за последние 14 дней, наряду с Португалией и Испанией.

Напомним, с 8 февраля Австрия анонсировала ослабление локдауна. В частности, откроются школы и восстановится торговля.