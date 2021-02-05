Британія вже працює над туристичним "паспортом вакцинації"" - ЗМІ

Велика Британія вже веде роботу над створенням "паспорту вакцинації", який буде використовуватися для поїздок за кордон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє The Times.

За інформацією видання, створенням нового документу займаються разом Міністерство закордонних справ, Міністерство транспорту та Міністерство охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Такий паспорт зможе використовуватися як допуск у країни, в яких вакцинація буде визначено як неодмінною умовою для в’їзду іноземців.

Ймовірно, така норма буде діяти для відвідання Греції, де вже оголосили про плани дозволити вільний в’їзд до країни іноземцям, що вже пройшли щеплення від COVID-19.

Раніше про схожі плани створити до літа цифровий "паспорт вакцинації" оголосив уряд Швеції.

Детальніше про дискусію навколо можливостей відновлення туризму для тих, хто пройшов щеплення, читайте у статті "Шанс на повернення туризму: як Євросоюз готується до життя після вакцинації".