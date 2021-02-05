Великобритания уже работает над туристическим "паспортом вакцинации" "- СМИ

Великобритания уже ведет работу над созданием "паспорта вакцинации", который будет использоваться для поездок за границу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает The Times.

По информации издания, созданием нового документа занимаются совместно Министерство иностранных дел, Министерство транспорта, а также Министерство здравоохранения и социальной помощи.

Такой паспорт сможет использоваться как допуск в страны, в которых вакцинация будет определен как непременным условием для въезда иностранцев.

Вероятно, такая норма будет действовать для посещения Греции, где уже объявили о планах позволить свободный въезд в страну иностранцам, которые уже прошли прививку от COVID-19.

Ранее о подобных планах создать к лету цифровой "паспорт вакцинации" объявило правительство Швеции.

Подробнее о дискуссии вокруг возможностей восстановления туризма для тех, кто сделал прививку, читайте в статье "Шанс на возвращение туризма: как Евросоюз готовится к жизни после вакцинации".