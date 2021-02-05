У Німеччині висунули звинувачення 95-річній екссекретарці нацистського концтабору

Прокуратура німецького міста Ітцего висунула звинувачення колишній секретарці нацистського концтабору Штутгоф.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Справа є рідкісною для німецьких прокурорів, які за останні роки передали до суду низку колишніх охоронців та бухгалтерів концтаборів. Секретарі та жінки-співробітники роками не потрапляли під суд.

Жінку звинувачують у тому, що "вона допомагала відповідальним за систематичне вбивство євреїв-ув'язнених, польських партизанів та радянських російських військовополонених", йдеться в заяві прокуратури.

Згідно із заявою, вона служила секретарем командира табору Штуттоф з червня 1943 року по квітень 1945 року. Табір знаходився поблизу нинішнього Гданська.

За оцінками істориків, у концтаборі Штуттоф було вбито 65 000 людей

Жінці інкримінують "сприяння вбивству у понад 10 000 випадків", а також співучасть у замаху на вбивство в таборі.

Німецькі прокурори розслідують її справу з 2016 року.

Як повідомляє місцева газета Hamburger Abendblatt, хоча прокурори не розкрили особу жінки, їй, як повідомляється, 95 років і вона мешкає на північ від міста Гамбург.