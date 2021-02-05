В Германии предъявлены обвинения 95-летней экс-секретарше нацистского концлагеря

Прокуратура немецкого города Итцего выдвинула обвинения бывшей секретарше нацистского концлагеря Штутгоф.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Дело является редкой для немецких прокуроров, за последние годы передали в суд ряд бывших охранников и бухгалтеров концлагерей. Секретари и женщины-сотрудники годами не попадали под суд.

Женщину обвиняют в том, что "она помогала ответственным за систематическое убийство евреев-заключенных, польских партизан и советских русских военнопленных", говорится в заявлении прокуратуры.

Согласно заявлению, она служила секретарем командира лагеря Штуттоф с июня 1943 по апрель 1945 года. Лагерь находился вблизи нынешнего Гданьска.

По оценкам историков, в концлагере Штуттоф были убиты 65 000 человек

Женщине инкриминируют "содействие убийству более чем 10 000 случаев", а также соучастие в покушении на убийство в лагере.

Немецкие прокуроры расследуют ее дело с 2016 года.

Как сообщает местная газета Hamburger Abendblatt, хотя прокуроры не раскрыли личность женщины, ей, как сообщается, 95 лет и она живет к северу от города Гамбург.