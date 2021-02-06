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Бельгія послаблює обмеження: дозволені походи в перукарню і зоопарк

Субота, 6 лютого 2021, 10:29

Перукарні в Бельгії можуть відновити роботу з 13 лютого в рамках послаблення обмежень щодо коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Згідно з новими заходами уряду, між клієнтами має бути 10-хвилинний розрив, щоб забезпечити чистку та дезінфекцію робочого простору. Домашні візити все ще заборонені, і перукарі можуть працювати лише за попереднім записом.

Інші так звані контактні бізнеси, такі як косметологи, манікюрні салони та масажні кабінети, можуть відкритися з 1 березня.

"Консультаційний комітет [який схвалює будь-які нові заходи] цілком усвідомлює, що фізична допомога відіграє важливу роль у тому, як ми почуваємось", - зазначив прем'єр-міністр Александр Де Кроо. "Це важливий елемент, який повинен допомогти нам пережити ці важкі місяці" – додав він.

Бельгійці також зможуть відвідувати зоопарк з 13 лютого. Парки відпочинку та кемпінги зможуть знову відкритись з 8 лютого.

За словами Де Кроо, ситуація в Бельгії є "змішаною", коли кількість заражень коронавірусом неухильно зростає з грудня, але кількість госпіталізацій та смертей незначним чином зменшується.

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