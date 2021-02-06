Бельгия ослабляет ограничения: разрешены походы в парикмахерскую и зоопарк

Парикмахерские в Бельгии могут возобновить работу с 13 февраля в рамках ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно новым мерами правительства, между клиентами должен быть 10-минутный разрыв, чтобы обеспечить чистку и дезинфекцию рабочего пространства. Домашние визиты все еще запрещены, и парикмахеры могут работать только по предварительной записи.

Другие так называемые контактные бизнесы, такие как косметологи, маникюрные салоны и массажные кабинеты, могут открыться с 1 марта.

"Консультационный комитет [который одобряет любые новые меры] вполне осознает, что физическая помощь играет важную роль в том, как мы себя чувствуем", - отметил премьер-министр Александр Де Кроо. "Это важный элемент, который должен помочь нам пережить эти трудные месяцы", - добавил он.

Бельгийцы также смогут посещать зоопарк с 13 февраля. Парки отдыха и кемпинги смогут снова открыться с 8 февраля.

По словам Де Кроо, ситуация в Бельгии является "смешанной", когда количество заражений коронавирусом неуклонно растет с декабря, но количество госпитализаций и смертей незначительно уменьшается.