В центрі Бордо прогримів потужний вибух, є постраждалі

У суботу вранці поблизу центру французького міста Бордо прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sud Ouest.

Вибух стався приблизно о 8.35 на вулиці Борі, що в районі Шартрон. Вибух, імовірно через газ, стався в приватному гаражі.

"Це мене розбудило. Весь мій будинок затремтів, я живу приблизно за 300 метрів", - сказав житель мікрорайону.

В результаті вибуху прилегла будівля обвалилася. Дуже швидко на місце події прибули пожежники і рятувальники.

Після прибуття рятувальні служби виявили п’ятьох шокованих та легко поранених людей, яких забрали в безпечне місце.

Ще двох мешканців, які мешкають у будівлі, активно розшукують команди пожежників з собаками.

Наразі зберігається ризик обвалу суміжних будівель. Район вибуху повністю оточений поліцією.