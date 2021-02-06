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В центре Бордо прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Суббота, 6 февраля 2021, 11:48

В субботу утром вблизи центра французского города Бордо прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sud Ouest.

Взрыв произошел примерно в 8.35 на улице Бори, что в районе Шартрон. Взрыв, вероятно из-за газа, произошел в частном гараже.

"Это меня разбудило. Весь мой дом задрожал, я живу примерно в 300 метров", - сказал житель микрорайона.

В результате взрыва прилегающее здание обрушилось. Очень быстро на место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

По прибытии спасательные службы обнаружили пятерых шокированных и легко раненых людей, которых забрали в безопасное место.

Еще двух жителей, проживающих в здании, активно разыскивают команды пожарных с собаками.

Сейчас сохраняется риск обвала смежных зданий. Район взрыва полностью оцеплен полицией.

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