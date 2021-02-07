Будівництво "Північного потоку-2" відновилось у водах Данії

Російське трубоукладне судно "Фортуна" завершило морські випробування і 6 лютого почало укладання "Північного потоку - 2" в водах Данії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише російське державне інформагентство ТАСС з посиланням на повідомлення компанії-оператора проєкту Nord Stream 2 журналістам.

"Судно-трубоукладач "Фортуна", що 24 січня почало роботи з відновлення будівництва газопроводу "Північний потік - 2", успішно провело морські випробування і сьогодні приступило до трубоукладки в водах Данії", - заявили в компанії.

"Фортуна" прибула до місця будівництва трубопроводу 24 січня. Данське морське управління повідомляло, що разом з трубоукладальною баржею "Фортуна" прокладати газопровід у винятковій економічній зоні Данії буде судно постачання "Балтійський дослідник" і судно "Мурман".

"Фортуна", як очікується, завершить роботи в водах Данії до середини останнього тижня травня, а потім приступить до укладання труб в водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня, пише російське агентство "Интерфакс".

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік 2" у виключній економічній зоні Німеччини.

Укладання "Північного потоку-2" в водах Данії зупинилася 21 грудня 2019 року, після того, як 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2020 рік. У нього було включено положення про санкції щодо компаній, що надають послуги з будівництва "Північного потоку 2".

У січні 2021 року "Фортуна" опинилася під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна.

Нагадаємо, глава партії влади Німеччини Армін Лашет недавно заявив, що Німеччина не повинна відмовлятися від підтримки газопроводу "Північний потік-2" попри репресії проти кремлівського критика Алексєя Навального.

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