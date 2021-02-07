Строительство "Северного потока-2" возобновилось в водах Дании

Российское трубоукладочное судно "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на сообщение компании-оператора проекта Nord Stream 2 журналистам.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое 24 января начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - заявили в компании.

"Фортуна" прибыла к месту строительства трубопровода 24 января. Датское морское управление сообщало, что вместе с трубоукладочной баржей "Фортуна" прокладывать газопровод в исключительной экономической зоне Дании будет судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман".

"Фортуна", как ожидается, завершит работы в водах Дании к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня, пишет российское агентство "Интерфакс".

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

Укладка "Северного потока-2" в водах Дании остановилась 21 декабря 2019 года, после того, как 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год. В него были включены положения о санкциях в отношении компаний, предоставляющих услуги по строительству "Северного потока-2".

В январе 2021 года "Фортуна" оказалась под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.

Напомним, глава партии власти Германии Армин Лашет недавно заявил, что Германия должна отказываться от поддержки газопровода "Северный поток-2" несмотря на репрессии против кремлевского критика Алексея Навального.