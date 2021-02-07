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Пів року протестам у Білорусі: Україна висловила солідарність

Неділя, 7 лютого 2021, 12:37

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив солідарність з білоруським народом у його прагнення збудувати європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія.

Заяву Кулеба опублікував у неділю у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Світлана Тихановська оголосила 7 лютого Міжнародним днем солідарності з Білоруссю. У різних країнах світу проходять акції підтримки білоруського народу.

"Україна підтверджує свою солідарність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія", - заявив Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. 

Акції протесту в Білорусі у зв’язку з незгодою з результатами президентських виборів 9 серпня тривають вже пів року.

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