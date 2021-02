Пів року протестам у Білорусі: Україна висловила солідарність

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив солідарність з білоруським народом у його прагнення збудувати європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія.

Заяву Кулеба опублікував у неділю у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Світлана Тихановська оголосила 7 лютого Міжнародним днем солідарності з Білоруссю. У різних країнах світу проходять акції підтримки білоруського народу.

"Україна підтверджує свою солідарність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія", - заявив Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє.

Ukraine reaffirms its solidarity with the Belarusian people in their aspirations to build a truly independent, sovereign, democratic and European Belarus that is not being absorbed by Russia. Belarusians have the right to decide their own future. #StandWithBelarus