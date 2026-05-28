Іспанія дистанціювалась від плану Франції щодо торговельної протидії Китаю

Міністр економіки та торгівлі Іспанії Карлос Куерпо заявив, що країна дистанціюється від підтримки ініціативи під егідою Франції, спрямованої на посилення торговельних захисних заходів Європейського Союзу проти Китаю.

Про це він заявив у четвер, 28 травня, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначається, минулого тижня Іспанія була серед країн, які підписали французький програмний документ, надісланий до Європейської комісії, в якому вони закликали ЄС посилити свої торговельні захисні заходи, ширше використовувати свої слідчі можливості та, можливо, створити новий інструмент для усунення ринкових викривлень.

Втім, тепер Мадрид дистанціювався від підтримки такої ініціативи.

"На цьому етапі не було конкретної політичної підтримки жодного неофіційного документа", – сказав він.

Він також закликав до більш активної взаємодії з Пекіном.

"Ми розуміємо, що ЄС має активізувати свої дії, а це означає, що нам потрібно вести переговори на рівних з Китаєм та США. Нам потрібно налагодити діалог з китайською владою", – вважає він.

На думку Куерпо, ЄС має спробувати "усунути двосторонній дисбаланс", який Євросоюз "має з Китаєм у сфері торгівлі".

"Крім того, ми маємо налагодити взаємодію з Китаєм та його компаніями, коли йдеться про нашу повну програму економічної безпеки та залучення китайських інвестицій, щоб максимально ефективно використовувати їх для створення доданої вартості для нашого континенту", – додав іспанський міністр.

Варто зазначити, що посол США в Мадриді Бенджамін Леон попередив Іспанію щодо поглиблення відносин із Китаєм.

А міністр зовнішньої торгівлі Франції Ніколя Форіссьє заявляв, що Китай "не виграє" від зовнішньоторговельної політики, яка ставить під загрозу європейську промисловість і ринок.