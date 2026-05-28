Президент Литви бідкається через здорожчання військової техніки

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що військова техніка, яку планували закупити минулого року, з часом дорожчає, тому, можливо, що на заплановані кошти буде закуплено менше необхідного обладнання.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Науседа закликав пришвидшитись у реалізації необхідних оборонних закупівель.

"Сьогодні, на жаль, я змушений визнати, що ми ведемо гонку з часом, тому що...усе необхідне для забезпечення протиповітряної оборони було потрібно ще вчора. Але проблема також у тому, що з часом багато видів техніки, військової техніки та боєприпасів стають дедалі дорожчими. Це означає, що на заплановані раніше кошти можна закупити менше, ніж планувалося вчора", – сказав він.

Президент закликав, зокрема спростити процедури державних закупівель, "коли йдеться про речі, вкрай необхідні для оборони Литви".

За його словами, наразі докладаються зусилля для пошуку балансу, який дозволив би захистити повітряний простір Литви від вторгнень і водночас забезпечити національну оборону.

Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонну продукцію.

Зокрема, він вказав, що за останні два роки в деяких випадках ціни на оборонну продукцію зросли більш ніж на 50% на тлі збільшення військових витрат країнами-членами НАТО.

Видання Financial Times раніше повідомило, що генсек НАТО Марк Рютте закликатиме європейські оборонні компанії збільшити інвестиції та наростити виробництво.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен наголошувала, що на тлі критичної риторики США на адресу Європи європейцям варто зосередитись на інвестиціях у власну оборону.