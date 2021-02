Полгода протестам в Беларуси: Украина выразила солидарность

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил солидарность с белорусским народом в его стремлении построить европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия.

Заявление Кулеба опубликовал в воскресенье в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Светлана Тихоновская объявила 7 февраля Международным днем ​​солидарности с Беларусью. В разных странах мира проходят акции поддержки белорусского народа.

"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что белорусы должны иметь право решать свое будущее.

Ukraine reaffirms its solidarity with the Belarusian people in their aspirations to build a truly independent, sovereign, democratic and European Belarus that is not being absorbed by Russia. Belarusians have the right to decide their own future. #StandWithBelarus