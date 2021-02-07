Через снігопади в Німеччині скасований рух потягів і матчі Бундесліги 

У багатьох північних регіонах Німеччини значні обсяги опадів спричинили хаос на дорогах та завдали клопоту комунальним службам.

Про це повідомляє Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

Засніженими виявилися частини земель Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрингія. Разом з рясними снігопадами, місцями також спостерігалась ожеледиця.

Фото: action press

За даними німецьких метеорологів, снігопади та крижані дощі триватимуть до понеділка, 8 лютого. Місцями товща сніжного покрову становитиме від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети можуть бути вище одного метра. Так само експерти застерігають про подальшу ожеледь на дорогах.

У окремих містах та регіонах місцева влада та поліція закликали громадян залишатися вдома, особливо на тлі подальшого погіршення погодних умов та зниження температури повітря.

За даними суспільно-правового мовника WDR, у низці міст землі Північний Рейн-Вестфалія скасовано рух потягів, а також громадського транспорту, зокрема трамваїв через закрижанілі лінії електропередачі. Ускладнено й автомобільний рух на окремих автомагістралях.

Так само скасовано рух потягів на низці ділянок у Нижній Саксонії. Рух потягів далекого прямування між Гамбургом і Кілем, Гамбургом і Любеком, а також сполученням Гамбург-Вестерланд теж скасовано.

Негода також призвела до скасування низки матчів Бундесліги та Другої Бундесліги, що мали відбутися у неділю.

Тим часом сусідні Нідерланди пережили перший серйозний снігопад за більше ніж 10 років.