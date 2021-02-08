Прем’єра Греції звинуватили в порушенні правил локдауну

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс знову потрапив під вогонь критики через очевидне нехтування правилами локдауну власного уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У соціальних мережах поширили фото і відео з зображеннями Міцотакіса під час візиту на острів Ікарія на балконі будинку місцевого депутата від правлячої партії "Нова демократія", Христодулоса Стефанадіс, який також є лікарем, в оточенні 30-40 людей

На вихідних Міцотакіс відвідував віддалені острови Ікарія та Фурной в Егейському морі, щоб спостерігати за ходом вакцинації. За повідомленнями місцевих ЗМІ, на зборах також були присутні урядовці, міністри та службовці охорони здоров'я.

Це відбувається в перші вихідні жорстких нових обмежень у багатьох районах країни, а також раднішої комендантської години о 18:00.

Греки перебувають у закритому режимі з листопада, і їм заборонено відвідувати збори або переїжджати з одного муніципалітету до іншого, щоб відвідати свої сім'ї. Їм дозволяється виходити з дому лише на роботу, робити покупки необхідних предметів, відвідувати лікаря або займатися спортом неподалік від свого будинку та групами не більше трьох людей. Порушникам правил загрожує штраф у розмірі 300 євро, а організаторам зборів - 3000 євро.

На сьогоднішній день в Греції від COVID-19 померло майже 6000 людей, і в даний час понад 260 людей перебувають у реанімації. Зростання числа випадків знову змусило уряд оголосити про нові обмеження в п'ятницю.

Раніше Міцотакіса звинувачували у порушенні правил карантину на початку грудня, коли він зіткнувся з негативною реакцією на свою поїздку на гірських велосипедах зі своєю дружиною в лісі навколо гори Парніта на північ від Афін. Тоді позував для фотографій з кількома перехожими - ніхто з них не був у масці.

Збори на Ікарії засудили всі опозиційні партії, які назвали знімки "провокаційними" та "образливими", а прем'єр-міністра "безвідповідально зарозумілим".