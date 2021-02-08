Премьера Греции обвинили в нарушении правил локдауна

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис снова попал под огонь критики из-за очевидного пренебрежения правилами локдауна собственного правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В социальных сетях распространили фото и видео с изображениями Мицотакиса во время визита на остров Икария на балконе дома местного депутата от правящей партии "Новая демократия", Христодулоса Стефанадис, который также является врачом, в окружении 30-40 человек

На выходных Мицотакис посещал отдаленные острова Икария и Фурной в Эгейском море, чтобы наблюдать за ходом вакцинации. По сообщениям местных СМИ, на собрании также присутствовали члены правительства, министры и служащие здравоохранения.

Это происходит в первые выходные жестких новых ограничений во многих районах страны, а также более раннего комендантского часа в 18:00.

Греки находятся в закрытом режиме с ноября, и им запрещено посещать собрания или переезжать с одной муниципалитета к другому, чтобы посетить свои семьи. Им разрешается выходить из дома только на работу, делать покупки необходимых предметов, посещать врача или заниматься спортом неподалеку от своего дома и группами не более трех человек. Нарушителям правил грозит штраф в размере 300 евро, а организаторам собрания - 3000 евро.

На сегодняшний день в Греции от COVID-19 умерло почти 6000 человек и в настоящее время более 260 человек находятся в реанимации. Рост числа случаев вновь заставило правительство объявить о новых ограничениях в пятницу.

Ранее Мицотакиса обвиняли в нарушении правил карантина в начале декабря, когда он столкнулся с негативной реакцией на свою поездку на горных велосипедах со своей женой в лесу вокруг горы Парнита к северу от Афин. Тогда позировал для фотографий с несколькими прохожими - никто из них не был в маске.

Сборы в Икарии осудили все оппозиционные партии, которые назвали снимки "провокационными" и "оскорбительными", а премьер-министра "безответственно высокомерным".