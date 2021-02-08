У Литві посилюють контроль за в’їздом в країну

З метою зниження ризику поширення нових мутацій коронавірусу з понеділка в Литві посилюють контроль приїжджих в країну в аеропортах і в порту Клайпеди, проте Литва поки не наслідуватиме приклад Латвії і не закриє авіасполучення з Британією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Міністерство транспорту та шляхів сполучення Литви відзначає, що на контрольних пунктах перевірятимуть анкети Національного центру громадської охорони здоров'я, які повинні заповнювати приїжджі, оцінюватимуть дані про результати тестів на COVID-19 і час їх здачі.

Для проведення контролю в аеропортах реорганізовано потік приїжджих. Документи всіх, хто в'їжджає і тести на COVID-19 будуть перевіряти в зоні прибуття, після того як пасажири заберуть свій багаж.

У Латвії минулого тижня прийнято рішення закрити авіасполучення з Британією, Ірландією і Португалією, щоб в країну не потрапив небезпечний штам.

Уряд Литви вирішив не слідувати такий приклад Латвії, оцінивши кількість приїжджаючих і можливість приїхати в Литву з пересадками.