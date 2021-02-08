В Литве усиливают контроль за въездом в страну

С целью снижения риска распространения новых мутаций коронавируса с понедельника в Литве усиливают контроль приезжих в страну в аэропортах и ​​в порту Клайпеды, однако Литва пока не последует примеру Латвии и не закроет авиасообщение с Британией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Министерство транспорта и путей сообщения Литвы отмечает, что на контрольных пунктах проверять анкеты Национального центра общественного здравоохранения, которые должны заполнять приезжие, оценивать данные о результатах тестов на COVID-19 и время их сдачи.

Для проведения контроля в аэропортах реорганизовано поток приезжих. Документы всех въезжающих и тесты на COVID-19 будут проверять в зоне прибытия, после того как пассажиры заберут свой багаж.

В Латвии на прошлой неделе принято решение закрыть авиасообщение с Британией, Ирландией и Португалией, чтобы в страну не попал опасный штамм.

Правительство Литвы решило не следовать такому примеру Латвии, оценив количество приезжающих и возможность приехать в Литву с пересадками.