МЗС РФ заявило про контраст заяв Борреля в Москві і Брюсселі

В МЗС РФ заявили, що критичні висловлювання про Росію глави європейської дипломатії Жозепа Борреля після повернення до Брюсселя різко контрастують із заявами, зробленими ним у Москві після переговорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"З подивом ознайомилися з оцінками Борреля щодо підсумків візиту, вони сильно контрастують з його заявами, даними на пресконференції в Москві", - вказали в дипвідомстві.

В МЗС РФ відзначили, що Боррель "мав всі можливості відразу ж дати власну оцінку" візиту на підсумковій пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, що і було зроблено. Російська сторона, заявили у відомстві, прокоментувала підсумки переговорів у присутності Борреля.

"Ніхто його не обмежував ні в часі, ні в форматі. Можливо, після прильоту до Брюсселя чільному євродипломату пояснили, як потрібно було розставити акценти, але тоді це лише підтверджує, як і ким насправді формується політика ЄС", - відзначили в МЗС РФ.

7 лютого Боррель в своєму блозі висловив думку, що підсумки його поїздки в РФ говорять про незацікавленість Москви в поліпшенні відносин з ЄС. Він також повідомив, що Євросоюз може ввести чергові санкції проти Росії через ситуацію навколо Алексєя Навального, задіявши новий механізм, який передбачає санкції за порушення прав людини.

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