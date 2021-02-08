МИД РФ заявил о контрасте заявлений Борреля в Москве и Брюсселе

В МИД РФ заявили, что критические высказывания о России главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по возвращении в Брюссель резко контрастируют с заявлениями, сделанными им в Москве после переговоров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что Боррель "имел все возможности сразу же дать собственную оценку" визита на итоговой пресс конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, заявили в ведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля.

"Никто его не ограничивал ни времени, ни в формате. Возможно, после прилета в Брюссель главному евродипломату объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это только подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - отметили в МИД РФ.

7 февраля Боррель в своем блоге высказал мнение, что итоги его поездки в РФ говорят о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с ЕС. Он также сообщил, что Евросоюз может ввести очередные санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, задействовав новый механизм, предусматривающий санкции за нарушение прав человека.