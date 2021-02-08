В Кремлі відреагували на заяву Борреля про віддалення РФ від Європи

У Кремлі заявили, що РФ все ще налаштована на відродження відносин з ЄС.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Я знаю, що щодо висловлювань пана Борреля є вже заяви в міністерстві закордонних справ Росії, тому в цьому плані я не буду повторюватися. Росія була і залишається зацікавленою у відродженні відносин між Москвою і Брюсселем. Ми дійсно в цьому зацікавлені і ми не були ініціаторами згортання цих відносин", - заявив Пєсков.

За його словами, РФ категорично проти політики подвійних стандартів з боку ЄС.

7 лютого шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму блозі висловив думку, що підсумки його поїздки в РФ говорять про незацікавленість Москви в поліпшенні відносин з ЄС. Він також повідомив, що Євросоюз може ввести чергові санкції проти Росії через ситуацію навколо Алексєя Навального, задіявши новий механізм, який передбачає санкції за порушення прав людини.

За його словами Росія все більше віддаляється від Європи.

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