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В Кремле отреагировали на заявление Борреля об удалении РФ от Европы

Понедельник, 8 февраля 2021, 11:46

В Кремле заявили, что РФ все еще настроена на возрождение отношений с ЕС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Я знаю, что по высказываниям господина Борреля есть уже заявления в министерстве иностранных дел России, поэтому в этом плане я не буду повторяться. Россия были и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы действительно в этом заинтересованы и мы не были инициаторами свертывания этих отношений", - заявил Песков.

По его словам, РФ категорически против политики двойных стандартов со стороны ЕС.

7 февраля шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге высказал мнение, что итоги его поездки в РФ говорят о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с ЕС. Он также сообщил, что Евросоюз может ввести очередные санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, задействовав новый механизм, предусматривающий санкции за нарушение прав человека.

По его словам, Россия все больше отдаляется от Европы.

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