Німеччина виділила 13,1 млн євро для медзакладів на Сході України

Німеччина виділила 13,1 мільйона євро для посилення 12 медичних закладів на Сході України.

Про це у понеділок "Європейській правді" повідомили у пресслужбі посольства Німеччини.

Відповідна угода була підписана 8 лютого у присутності міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, виконавчого директора Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) Андрія Лактіонова та директора регіонального офісу Німецького державного банку розвитку (KfW) в Києві Курта Штрассера.

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Фінансування надається Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку.

Метою узгодженого проєкту є підвищення спроможності закладів охорони здоров’я на Сході України.

Фінансування спрямовується на оновлення будівельного фонду та енергоефективне оновлення, а також на оснащення 12 медичних закладів сучасними медичними приладами та засобами індивідуального захисту в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областях.