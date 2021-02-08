Німеччина виділила 13,1 млн євро для медзакладів на Сході України
Німеччина виділила 13,1 мільйона євро для посилення 12 медичних закладів на Сході України.
Про це у понеділок "Європейській правді" повідомили у пресслужбі посольства Німеччини.
Відповідна угода була підписана 8 лютого у присутності міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, виконавчого директора Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) Андрія Лактіонова та директора регіонального офісу Німецького державного банку розвитку (KfW) в Києві Курта Штрассера.
Фінансування надається Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку.
Метою узгодженого проєкту є підвищення спроможності закладів охорони здоров’я на Сході України.
Фінансування спрямовується на оновлення будівельного фонду та енергоефективне оновлення, а також на оснащення 12 медичних закладів сучасними медичними приладами та засобами індивідуального захисту в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областях.