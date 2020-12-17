Німеччина надасть Україні 253 млн євро на проєкти розвитку інфраструктури та енергоефективності
Німеччина та Україна підписали угоду, що передбачає надання Україні 253 млн євро для розвитку інфраструктури та енергоефективності.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Німеччини, угоду про фінансову співпрацю підписали міністр фінансів Сергій Марченко та посол Німеччини Анка Фельдгузен.
Угода створює міжнародно-правову базу для 11 нових проєктів у сферах комунальної інфраструктури, малих і середніх підприємств та у секторі енергоефективності.
Гроші будуть надаватися у вигляді грантів та позик через німецький банк розвитку KfW спільно з українськими організаціями.
Серед проєктів, які допоможе реалізувати ця допомога - модернізація трансформаторних підстанцій у співпраці з "Укренерго", що має важливе значення для більш енергоефективного транспортування електроенергії та інтеграції електричної мережі з європейською.
Раніше цього місяця Німеччина передала для Державної прикордонної служби мобільну лабораторію для перевірки документів та інше обладнання для перевірки документів вартістю 140 000 євро, а також 20 апаратів ШВЛ та засоби захисту від коронавірусу для Головного клінічного госпіталю Міноборони.