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Германия выделила 13,1 млн евро для медучреждений на Востоке Украины

Понедельник, 8 февраля 2021, 15:15

Германия выделила 13,1 млн евро для усиления 12 медицинских учреждений на Востоке Украины.

Об этом в понедельник "Европейской правде" сообщили в пресс-службе посольства Германии.

Соответствующее соглашение было подписано 8 февраля в присутствии министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) Андрея Лактионова и директора регионального офиса Немецкого государственного банка развития (KfW) в Киеве Курта Штрассера.

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Финансирование предоставляется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития.

Целью согласованного проекта является повышение способности учреждений здравоохранения на Востоке Украины.

Финансирование направляется на обновление строительного фонда и энергоэффективное обновление, а также на оснащение 12 медицинских учреждений современными медицинскими приборами и средствами индивидуальной защиты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областях.

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