Румунські школярі після 3 місяців карантину повернулися в класи

З 8 лютого більша частина румунських школярів відновили навчання у класах після місяців дистанційного режиму у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio România Internaţional.

До класів повернулися 2,4 млн з майже 3 млн школярів, після перерви, яка останній раз почалася у листопаді. Фактично ж за 2020 рік діти фізично ходили до школи лише декілька місяців - з вересня по листопад.

На рішення влади відкрити школи у звичайному режимі вплинули і побоювання учасників освітнього процесу про те, що дистанційне навчання у довгостроковій перспективі створить проблеми для багатьох дітей, особливо із незаможних родин, де в учнів немає доступу до персонального комп’ютера чи планшета, або й інтернету.

Школи та дитсадки відкривають із заходами безпеки та з прив’язкою до епідемічної ситуації у певному місті чи районі за принципом "світлофора".

У "зеленій" зоні усі навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. У "жовтій" зоні, з показниками захворюваності 1-3 випадки на 1000 жителів, працюватимуть ясла та дитсадки і частина класів - підготовчі, початкові та випускні.

У "червоній" зоні з 3-6 випадками на 1000 жителів учнів випускних класів залишать на дистанційному навчанні.

На цей час приблизно 2200 населених пунктів перебувають у "зеленій" зоні, 900 - у "жовтій" та 150 населених пунктів - у "червоній" зоні.

У разі захворювання серед учнів або вчителів початкові класи відправлятимуть на двотижневу самоізоляцію, як і групи у дитсадках. У старших класах в такому випадку залишають варіанти вибору.