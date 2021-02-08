Румынские школьники после трех месяцев карантина вернулись в классы

С 8 февраля большая часть румынских школьников возобновила учебу в классах после многих месяцев дистанционного режима в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio România Internaţional.

В классы вернулись 2,4 млн из почти 3 млн школьников, после перерыва, который в последний раз началась в ноябре. Фактически же в 2020 году дети физически ходили в школу лишь несколько месяцев - с сентября по ноябрь.

На решение властей открыть школы в обычном режиме повлияли и опасения участников образовательного процесса, что дистанционное обучение в долгосрочной перспективе создаст проблемы для многих детей, особенно из малоимущих семей, где у учащихся нет доступа к персональному компьютеру либо планшету или интернету.

Школы и детсады открывают с мерами безопасности и с привязкой к эпидемической ситуации в определенном городе или районе по принципу "светофора".

В "зеленой" зоне все учебные заведения будут работать в обычном режиме. В "желтой" зоне, с показателями заболеваемости 1-3 случая на тысячу жителей, будут работать ясли и детсады и часть классов - подготовительные, начальные и выпускные.

В "красной" зоне с 3-6 случаями на тысячу жителей учеников выпускных классов оставят на дистанционном обучении.

На данный момент примерно 2200 населенных пунктов находятся в "зеленой" зоне, 900 – в "желтой" и 150 населенных пунктов - в "красной" зоне.

В случае заболевания среди учеников или учителей начальные классы будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию, как и группы в детсадах. В старших классах в таком случае оставляют варианты выбора.