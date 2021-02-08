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Нідерланди до весни продовжили комендантську годину, що спровокувала заворушення

Понеділок, 8 лютого 2021, 20:12

Уряд Нідерландів продовжив нічну комендантську годину, спрямований на сповільнення поширення коронавірусу, до 2 березня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Комендантська година  в країні діє з 21:00 до 4:30 ранку наступного дня. 

Уряд підкреслює, якщо у цьому карантинному заході відпаде необхідність, комендантську годину можуть скасувати раніше. 

Комендантська година, запроваджена в Нідерландах вперше після Другої світової війни, спровокувала кілька днів заворушень, коли почала діяти 23 січня.

Кількість нових випадків коронавірусу в Нідерландах знижується після декількох місяців карантинних заходів, але уряд попереджає, що наближається хвиля нових інфекцій через нові, більш заразні варіанти коронавірусу. 

За перші шість днів дії комендантської години в Нідерландах оштрафували 11 582 осіб, які вийшли на вулиці без поважної причини.

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Нідерланди Коронавірус Карантин
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