Нідерланди до весни продовжили комендантську годину, що спровокувала заворушення

Уряд Нідерландів продовжив нічну комендантську годину, спрямований на сповільнення поширення коронавірусу, до 2 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Комендантська година в країні діє з 21:00 до 4:30 ранку наступного дня.

Уряд підкреслює, якщо у цьому карантинному заході відпаде необхідність, комендантську годину можуть скасувати раніше.

Комендантська година, запроваджена в Нідерландах вперше після Другої світової війни, спровокувала кілька днів заворушень, коли почала діяти 23 січня.

Кількість нових випадків коронавірусу в Нідерландах знижується після декількох місяців карантинних заходів, але уряд попереджає, що наближається хвиля нових інфекцій через нові, більш заразні варіанти коронавірусу.

За перші шість днів дії комендантської години в Нідерландах оштрафували 11 582 осіб, які вийшли на вулиці без поважної причини.